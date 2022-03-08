Ekonomi Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atıl arazilerde, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, sağlanan hibelerle desteklenecek.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek
Foto/arşiv

Buna göre, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karar kapsamında hibe ödemeleri, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek için yapılacak. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak için de hibe verilecek.

Proje bedelinin yüzde 75'ine hibe

Yatırım konularına göre hibe oranları, proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak. Hibe ödemelerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları faydalanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe desteği sağlanan yatırımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere desteklenmeyecek.

Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

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