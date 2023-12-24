Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. 16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği yeni yıl maaş zammı sorusuna cevap veren Cevdet Yılmaz, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme gereği alınacak ücretler dâhil edildiğinde emekli aylıklarında yüzde 50 civarında artış olacağının altını çizdi.

SOSYAL DİYALOG ÇALIŞMASI İŞLİYOR

2024 yılında asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmanın devam ettiğini söyleyen Yolmaz, “Burada sosyal diyalog mekanizması işliyor. Kamu tarafı, özel sektör, çalışan tarafı var. Bu üçü arasında bir müzakere yürütülüyor" dedi. Yılmaz, asgari ücrete 2023 içinde 107,3 artış sağlandığını anımsattı. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücretin temmuz itibarıyla 11 bin 402 liraya yükseldiğini ve reel artışın yüzde 303 seviyesinde olduğunu söyledi.

EK BÜTÇE BİZE ÖZGÜ DEĞİL

Yılmaz, 2022 ve 2023'te hazırlanan ek bütçelere ilişkin muhalefetten gelen 'Başka hangi ülkelerde ek bütçe var?' sorusunu da yanıtladı. Yılmaz, son dönemde küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Kovid-19 nedeniyle belirli ülkelerde ek bütçe ihtiyacı yaşandığını söyledi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 yılında ABD, Finlandiya, Norveç, Hırvatistan, Avustralya, Belçika, Polonya gibi birçok ülkede ek bütçe yapılmış, sadece bize özgü bir hadise değil."

KÜLLİYE'DE MİSAFİR EDELİM

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüksek olduğuna dair eleştirilere yanıt veren Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan mal ve hizmet alım giderlerinin yaklaşık yüzde 63'ünün, barışı destekleme giderleri olarak ilgili bakanlık ve kuruluşlara aktarıldığını söyledi. Milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yönelik ‘Saray’ söylemine de tepki gösteren Yılmaz, "Ya sarayın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz veya hiç görmediğiniz için Külliye ile ilgili zihninizde farklı algı oluşmuş durumda. Bir gün gelin misafir edelim, saray mıymış yoksa bir hizmet alanı mıymış kendiniz yaşayarak görün" şeklinde konuştu. Yılmaz, demokratik hukuk devletinde, halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve ekibi olarak, halka bir hizmet mekanında hizmet ettiklerini söyleyerek, Külliye'nin milletin mekanı olduğunu vurguladı.

Örtülü ödenek harcaması yasal sınırın altında

Cevdet Yılmaz, muhalefetten gelen Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğin yasal sınırı aştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktardı. Yılmaz, örtülü ödenekten yapılan harcamaların yasal sınır olan yüzde 5'in oldukça altında kalındığını bildirdi. Yılmaz, 2022'de harcanan miktarın, genel bütçenin başlangıç ödeneğinin binde 1'i, aralık ayı itibarıyla harcanan miktarın ise genel bütçe başlangıç ödeneğinin on binde 6'sı olarak yasal sınırın oldukça altında kaldığını söyledi.

Yurt sayısında Avrupa'yı çok geride bıraktık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'deki üniversite öğrencisi yurt kapasitesinin Avrupa'daki birçok ülkeden yüksek olduğunu bildirdi. Yılmaz, "955 bine ulaşmış durumda olan bir yurt kapasitemiz var, gelecek yıl inşallah 1 milyonu aşacağız. İspanya'da sadece 91 bin yurt var, Hollanda'da 113 bin, Almanya'da 290 bin, Fransa'da 365 bin, İngiltere'de 550 bin" şeklinde konuştu.







