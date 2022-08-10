Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Başkanlığın Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere 44 adet personel alımı yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular elektronik ortamda 11 -20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Başkanlığımızın www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacak.

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