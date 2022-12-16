Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak

Ekonomi

440 milyar lira kasada kaldı: 11 ayda denk bütçe

Kasım ayında bütçe 108,3 milyar lira fazla verdi. 2022 bütçe açığı 461 milyar lira olarak öngörülmesine karşın ocak-kasım aylarını kapsayan 11 aylık dönemde açık 20,4 milyar lirayla sınırlı kaldı. İhracatçı, esnaf, çiftçi ve öğrencilere verilen on milyarlarca liralık destek, sosyal yardımlar ile devletin birçok kalemde vergiden feragat etmesine rağmen bütçe açığının yok denecek kadar düşük kalması önemli başarı oldu. Bunda Türkiye Ekonomi Modeli’nin sağladığı güçlü büyüme ve gelirlerin artması etkili oldu.