Ekonomi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "İletişim Uzman Yardımcısı" unvanıyla 30 personel alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak.

Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde yer alacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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