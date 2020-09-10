Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile MÜSİAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Protokole ilişkin çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere yılda en az bir kez üst düzeyde toplantı yapılacak.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023'e kadar uygulanacak 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen hedeflere ulaşma yolunda yeni bir adım daha atıldı ve bu kapsamda MÜSİAD ile işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, belirlenen hedeflere yönelik MÜSİAD'ın ilgili organ ve üyeleri ile Başkanlığın ilgili birimleri müştereken ve/veya koordinasyon içinde kamu yararı ve gönüllülük esasına göre çalışacak.

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Rekabet gücü artırılacak

Bu çerçevede, Kalkınma Planının uygulanmasına yönelik çalışmalara, firmaların rekabet gücünün artırılmasına ve kaynakların etkin yönetilmesine yönelik MÜSİAD tarafından katkı sunulacak, yatırım ortamının iyileştirilmesine, üretim ve ticaretin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma ve faaliyetlerde bulunulacak.

Çalışma konuları ve ortak çalışma yapacak birimler de belirleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortak çalışma konularında kapsamlı değerlendirilmesi gereken hususlarda düzenli toplanmak üzere tematik çalışma grupları da oluşturulabilecek. Ortak çalışma konuları kapsamında organize edilen toplantı, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere karşılıklı katılım sağlanacak. Protokole ilişkin çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere yılda en az bir kez üst düzeyde toplantı yapılacak."