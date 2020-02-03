Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocakta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Ticaret Bakanlığının ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatta yakalanan başarının, 2020 ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini ifade eden Pekcan, "Bu yılın ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." ifadesini kullandı.

Pekcan, bu güçlü artış oranının, 2020 yılı ihracatı için önemli bir pozitif gösterge olduğuna dikkati çekerek, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 18,9’luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret hacminin yüzde 13'lük artışla 34 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu verilerin, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ayrıca makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2019 yılı ocak-kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019‘daki başarılı performansımızı 2020’de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

TİM Başkanı Gülle: 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık
EKONOMİ
TİM Başkanı Gülle: 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık

Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Bakan Çavuşoğlu, İİT'nin olağanüstü toplantısında konuştu.
Zam oranı belli oldu

Zam oranı belli oldu

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor.
10 günde bitti

10 günde bitti

​Çin'de 24 Ocak'ta yapmına başlanan Koronavirüs hastanesi bugün hizmete açıldı.
30-35 civarında!

30-35 civarında!

İdlib'de Suriye rejimine verilen karşılığın detaylarını Erdoğan açıkladı.
Bu kez Trabzon'da

Bu kez Trabzon'da

​Sigara içenlere 100, içmeyenlere 200 TL para vermiş.
İstanbul'a tarih verildi

İstanbul'a tarih verildi

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Flaş gelişme!

Flaş gelişme!

Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı dosyası için yeni hamle.
Değerini katladı

Değerini katladı

İrfan Can en pahalı Türk futbolcular listesine girdi.
Türkiye'nin<br>yanıtı askeri olur

Türkiye'nin
yanıtı askeri olur

Esed rejimi İdlib'de askeri birliklerimize saldırdı.
Kumburgaz'da<br>7.2 büyüklüğünde

Kumburgaz'da
7.2 büyüklüğünde

Elazığ depremini bilen uzmandan yeni açıklama.
Sıfır otomobil<br>fiyatıyla yarışıyor

Sıfır otomobil
fiyatıyla yarışıyor

İki model arasındaki fark 30 bin TL'ye yükseldi.
Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

​4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı.
Okullar açıldı<br>trafik çilesi başladı<br>

Okullar açıldı
trafik çilesi başladı

İstanbul'daki yoğun trafik havadan görüntülendi.
Tedavisi bulundu

Tedavisi bulundu

​Dünyanın beklediği haber Tayland'dan geldi.
Kan<br>donduran görüntü

Kan
donduran görüntü

​Çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı.
Ölü sayısı<br>hızla artıyor

Ölü sayısı
hızla artıyor

Koronavirüsünden ölenlerin sayısı 361'e çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.