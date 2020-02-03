Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Ticaret Bakanlığının ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatta yakalanan başarının, 2020 ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini ifade eden Pekcan, "Bu yılın ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." ifadesini kullandı.

Pekcan, bu güçlü artış oranının, 2020 yılı ihracatı için önemli bir pozitif gösterge olduğuna dikkati çekerek, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 18,9’luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret hacminin yüzde 13'lük artışla 34 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

2/7 Bu yılın Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6,10 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamıdır.

— Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 3, 2020

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu verilerin, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ayrıca makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2019 yılı ocak-kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019‘daki başarılı performansımızı 2020’de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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