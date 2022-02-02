Ekonomi Cumhuriyetimizin 100 Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar konferansı İbrahim Kalının katılımıyla düzenlenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar konferansı' İbrahim Kalın'ın katılımıyla düzenlenecek

"Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar" konferansı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar konferansı İbrahim Kalının katılımıyla düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

"Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar" konferansı, 4 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla düzenlenecek.

TİM Başkanı İsmail Gülle yaptığı açıklamada, "İhracat ailemizin değerli üyesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın katılımları ile gerçekleştirilecek "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar" konferansına katılımlarınızdan onur duyarız" dedi.

Açılamada, "Konferansına katılımlarınızı ve teyitlerinizi (mevzuat@tim.org.tr ve 0212 454 02 95 / 96) iletmenizi önemle arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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