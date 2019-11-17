Dalgalı fiyatı gören altın kredisi çekmedi

Kuyum sektörü, işletme sermayesini güçlendirmesi, finansman gideri oluşturması ve kur riskine karşı koruması nedeniyle bir dönem sıklıkla rağbet ettiği altın kredisine bu yıl daha az ilgi gösterdi. Kuyum sektörü tarafından ocak-eylül döneminde kullanılan altın kredisi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 azalarak 5 milyar 190,6 milyon liraya geriledi. Düşüşte altın fiyatlarının geniş bir bantta dalgalanması etkili oldu. Nitekim gram altın fiyatları ocak-eylül döneminde en düşük 216,3 lira ve en yüksek 316,7 lira seviyelerini görerek geniş bir bant aralığında hareket etti.

BÜYÜK DİLİM İSTANBUL’A

Altın kredisinin ocak-eylül döneminde en fazla kullandırıldığı kent, 3 milyar 903 milyon 775 bin liralık büyüklükle İstanbul oldu. Bu rakam, Türkiye’de verilen altın kredilerinin yüzde 75,2’sinin İstanbul’da kullandırıldığını gösterdi. Aynı dönemde İzmir, 99 milyon 351 bin lirayla en fazla altın kredisi kullandıran ikinci kent olurken, Bursa 96 milyon 928 bin lirayla üçüncü sırada geldi. Türkiye genelinde Hakkari, Bayburt, Iğdır, Siirt, Tunceli, Gümüşhane, Karaman ve Sinop’ta ise kuyum sektörünün yılın 9 ayında hiç altın kredisi kullanmadığı görüldü.

Talepte Karadeniz önde

Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, altın kredisine talebin en fazla arttığı kent 97 milyon 296 bin lira ile Çorum oldu. Çorum’u 5 milyar 690 milyon liralık kredi ile Elazığ, 5 milyar 559 milyon lira ile Giresun ve 4 milyar 994 milyon lira kredi ile Giresun takip etti. Böylece altın kredisi artışında öne çıkan 4 kentten 3’ünün Karadeniz Bölgesi’nde yer alması dikkati çekti.