Ekonomi Bakanlık açıkladı Çiftçiye yüzde 50 hibe müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Damızlık manda düvesi yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacak

Bakanlık açıkladı: Çiftçiye yüzde 50 hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile yem karma ve dağıtma makinesi alımlarına, hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50'si oranında destek verecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, tebliğ kapsamındaki desteklerden, yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçüyle birlikte başvuran damızlık manda yetiştiricileri birliği üyelerine, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden projeyle başvuran yatırımcılara destek verilecek.

Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında, birliğe üyelik şartı aranmayacak.

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecek.

Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak. İstenecek belgeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulama rehberinde belirtilecek.

Aynı konudaki yatırımlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların başvuruları değerlendirilmeyecek.

Başvuru sahibi, damızlık manda yetiştiriciliği ve ahır yapımı konularında Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verecek.

Yatırım konuları ve hibe oranları

Tebliğ kapsamında yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına hibeye esas gerçekleşme tutarının yüzde 50'si oranında destek verilecek. Ayrıca, damızlık dişi manda ve manda boğası, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı alımlarına hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak.

Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek ve il müdürlüklerine bildirilecek.

Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Destekten, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayanlar yararlanacak

Konuya ilişkin karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve burada belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanacak.

Yatırımcılar, kredi veya vergi teşviklerinden faydalanabilecek.

Hibe, kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi inşaatı, hayvan alımı ile makine ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsayacak.

Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibarıyla başlayacak ve aynı takvim yılı içinde tamamlanacak. Yatırımların son tamamlanma tarihi ilgili takvim yılının kasım ayının son iş günü olacak.

Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, süresi içinde yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilecek ve bunlar hibe desteğinden yararlandırılmayacak.

  • Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Ödemeler, banka aracılığıyla yapılacak. Uygulama için bankaya destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

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