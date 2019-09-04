Danışman: Her sosyo-politik yapı ana yüreğinin yangınını iyi takip etmelidir

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, her sosyo-politik yapı ana yüreğinin yangınını iyi takip etmesi gerektiğini söyleyerek, "Uzun zamandır devam eden terör gündemli atmosfer pek sık rastlanmayan bir olayla bambaşka bir sürece evrildi. Diyarbakır’da oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan Hacire ana oğlunu geri getirmeleri için HDP binasının önünde oturma eylemine başladı. Bu ilginç ve cesur eylem kısa sürede sonuç verdi ve birkaç gün içerisinde kaçırılan genç HDP tarafından getirilerek annesine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

"Kritik noktalardan birisi, Hacire annenin bir başka oğlu da daha önce kaçırılmış ve bir şekilde dağda infaz edilmiş. Bu kadar ciddi bir durumu ve tehdidi yaşamış olmasına rağmen anayüreği, pervasızlığını cesurca, açık tavrını çok doğal bir şekilde ortaya koymuş olması ve bilvesile de sonuca ulaşmış olmasıdır" diyen Danışman, "Bu sonuç, çocuğu dağda tutulan tüm anneler için de son derece önemli bir örnek olmuştur. Bu tarzı tüm anneler benimsemeli ve derhal harekete geçmelidir" dedi.

"İkinci kritik nokta, HDP-PKK ilişkisinin bu kadar dramatik bir örnekte yeniden tescil edilmiş olmasıdır" ifadelerini kullanan Danışman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önemli sosyolojik olayda Hacire ana tarafından ortaya konan tavrın herkes tarafından iyi okunması gerekir. Bu yüksek dozajlı tepkinin bugün ortaya çıkmış olması, artık bu iddia sahiplerinin güvenilirliklerini yitirmiş olmaları olarak görülebilir. Zira Hacire ana tepkisinde “başlarım sizin Kürdistan davanıza!” demek zorunluluğunu hissetmiştir. Zira yaşanan tutarsızlıklar ve samimiyetsizlikler işi bu noktaya getirmiştir.

Daha sonrasında devreye giren diğer annelerin de ortaya koyduğu ciddi tepkiler var. Parti yetkilileri sorgulanıyor; zenginlerin ve önde gelenlerin çocuklarının eğitimde işte, fakirlerin ve vatandaşın çocuklarının dağda olduğu artık yüksek sesle dile getiriliyor.

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"Her sosyo-politik yapı ana yüreğinin yangınını iyi takip etmelidir"



Analar az da olsa bu iddiaya inanmaya devam etselerdi acılarını bağırlarına taş basarak, gözyaşlarını içlerine akıtarak suskunluklarına devam edebilirlerdi. Ama bu devir geçti. Bunu HDP de PKK da çok iyi okumalı.

Ancak devlet yetkilileri de şunu çok iyi bilmeli ki bu sonuç kendilerinin başarısı filan değil. Bu sonuç bir yozlaşmanın, bir tutarsızlığın ve tükenmişliğin yansımasıdır.

Her sosyo-politik yapı ana yüreğinin yangınını iyi takip etmelidir. Onun inciten hiçbir ideolojin, hiçbir akım ya da sosyolojinin başarı şansı yoktur. Zira orada yapaylığa yer yoktur. Korkuya ya da çekinmeye de yer yoktur. Anaç bir tavuğu yavruları için Aslan krala gösterdiği tepkiyi hep akılda tutmak gerekir."

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