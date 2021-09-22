Ekonomi Hasarlı araçta 2 el parçaya Danıştay dur dedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ OTOMOTİV

Hasarlı araçta 2. el parçaya Danıştay ‘dur’ dedi

Danıştay, sigortanın hasar gören araçta sahibinin rızası alınmadan orijinal parça yerine ikinci el parça kullanmasına yapılan itirazı haklı buldu.

Haber Merkezi AA
Danıştaydan araç sahiplerini sevindiren karar: Sigorta şirketleri hasarlı araçta 2. el parça kullanamayacak
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Danıştay, sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören üçüncü kişilerin araçlarında meydana gelen hasarlarda, orijinal parça yerine "yeniden kullanılabilir parça" kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

TBB DAVA AÇTI

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı tebliğ, 20 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmış, TBB, tebliğdeki bazı maddelerin anayasaya, Karayolları Trafik Kanunu'na, Avukatlık Kanunu'na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle dava açmıştı.

DÜZENLEMİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Danıştay 8'inci Dairesi, bu davadaki ilk kararını verdi ve tebliğdeki sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören üçüncü kişilerin araçlarında meydana gelen hasarın rızaları alınmaksızın, "yeniden kullanılabilir parça" ile giderilmesine imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay, ayrıca tebliğdeki hesaplama yöntemlerine ilişkin bazı maddelerin ve bazı eklerin yürütmesini de durdurdu.

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