Ekonomi Darphane 16 işçi alacak
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Darphane 16 işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 16 işçi alacağını duyurdu. Alım, 15 Şubat'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu urum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, alım yapılacak meslekler ve başvuru şekli-süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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