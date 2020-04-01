Ekonomi Darphaneden altın açıklaması Altın arzında sorun yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Darphane’den altın açıklaması: Altın arzında sorun yok

Kuyumcu esnafının elinde en çok talep gören çeyrek ve gram altının kalmadığı öne sürülerek darphaneye piyasaya altın sürmesi için yapılan çağrıya cevap geldi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kapalıçarşı’daki dükkanların tamamen kapatılması ve buradaki toptancıların kepenk indirmesiyle kuyumcu esnafının elinde altın kalmadığına ilişkin iddialara Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

ALTIN ARZINDA SIKINTI YOK

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, yaptığı yazılı açıklamada,

“Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır. Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır” bilgisini paylaştı.

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