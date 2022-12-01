Ekonomi DEAŞa ekonomik darbe 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

DEAŞ'a ekonomik darbe: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Mal varlığının dondurulması kararı', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi DHA
DEAŞa ekonomik darbe: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 'terörün finansmanı' suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü bağlantılı gerçek kişiler;

Maher Dughaım, Hassan Dgaım, Badea Hakmı, Najıb Balek, Mustafa Arja, Radwan Saksouk, Mohamed Alla Saksouk, Hasan Saksouk, Hussaın Hussaın, Khaled Saksouk, Mhd Rateb Khattab, Zouhair Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, Ihsan Mahdı Salıh ve Imed Ben Salah olarak sıralandı.

DEAŞ bağlantılı tüzel kişiler ise;

Dxn Milano Komisyon Ticaret Limited Şirketi, Al Marai İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rsaksouk Gold İnternational İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Universal Logistic İthalat İhracat Fuar Organizasyon Ticaret Limited Şirketi olarak belirtildi.

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