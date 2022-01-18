Ekonomi DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu
İŞ DÜNYASI

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları'nda DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve DEİK Türkiye-Senagal İş Konseyi Başkanı olarak seçildi.

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Haber Merkezi AA
DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu
Fuat Tosyalı

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Tosyalı, şu anki görevinden önce 3 dönem boyunca DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı olarak görev yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tosyalı yeni döneme ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Afrika kıtası ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi son yıllarda Türkiye'nin uluslararası stratejisinde önemli bir yere sahip ve bunun olumlu yansımalarını da her geçen gün görüyoruz. Bu strateji doğrultusunda DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Afrika İş Konseylerimiz, Afrika ülkeleriyle karşılıklı ilişkileri geliştirme ve ticaret hacmini artırma hedefi doğrultusunda önemli katkılar sağlıyor. Yeni seçilen İş Konseyi başkanlarımızın hepsinin o ülkelerde faaliyet gösteren iş insanları arasından seçilmiş olması çok kıymetli. Yaşanan salgına rağmen hiçbirimiz Afrika'dan kopmadık, yatırımlarımıza ve ilişkilerimizi geliştirmeye devam ettik. Yeni bir heyecan ve yeni bir şevk ile yeniden 'Bismillah' diyoruz. Çok başarılı bir dönem geçireceğimize gönülden inanıyorum."

Tosyalı Holding’in yurt dışı yatırımlarında öncelik Afrika'da

Açıklamaya göre, Afrika'yı öncelikli yatırım bölgesi olarak seçen ve Cezayir'den sonra Senegal ve Angola'da yatırımları bulunan Tosyalı Holding, Türkiye'nin Afrika’daki en büyük yatırımcıları arasında yer alıyor.

Cezayir'in en büyük sanayi tesislerinden biri olan Tosyalı Algerie, Türkiye'nin yurt dışındaki önemli sınai yatırımı olarak dikkati çekiyor. Tosyalı Holding'in Cezayir'den sonra Afrika'daki ikinci yatırım durağı Senegal'de ise hem inşaat demiri hem de filmaşin üretmek için çok fonksiyonlu tasarıma sahip olacak bir çelikhane ve haddehane yatırımı başlamış durumda.

Bununla birlikte holding, Senegal'de "Özel Ekonomik Bölge" statüsünde endüstri bölgesi oluşturmak için de çalışmalar sürdürüyor. Tosyalı'nın Afrika'daki üçüncü durağı Angola'da ise çelik üretimi için ham madde tedarik etmek üzere demir madeni yatırımı yapmak üzere çalışmaları devam ediyor.

Şirket bu kapsamda Angola’daki en büyük demir cevheri rezervlerinden biri olan Kassinga Bölgesi'nde bulunan demir cevheri madenlerini işletmek amacıyla bölgedeki yatırımlara başladı. Tosyalı Holding uzun dönemde bölgedeki maden yatırımlarını daha da geliştirerek Angola'da demir-çelik üretimine geçmeyi hedefliyor.

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