Demir ve beton fiyatlarındaki artış için Rekabet Kurulu'na inceleme çağrısı

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların sektörü etkilediğine işaret etti.

İnşaat sektörünün yarattığı katma değer ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Tellioğlu, temel inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarına dikkati çekti. Tellioğlu, "Sektör temsilcileri olarak tüm mücadelemize rağmen, tekelci karteller demir, çimento ve betonda fiyat artışlarını sürdürmektedir. Hükümetimizden talebimiz tekelci kartellere karşı sektör yalnız bırakmayarak bu aşırı zamlara dur demesidir." çağrısında bulundu.

Tellioğlu, sektörün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları dövizde yaşanan kur artışı, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir. Demir, çimento ve beton fiyatlarındaki olağanüstü artışlar Rekabet Kurulunca incelenmeli."

REKLAM

Tellioğlu, bazı inşaat malzemelerinde ciddi tedarik sorunları yaşandığını da aktardı.

EKONOMİ Bakanlık duyurdu: İşlemler dijital ortama taşındı