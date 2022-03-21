Ekonomi Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacak.

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