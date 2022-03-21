Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ekonomi

Gasp çağı: Özel mülkiyet ve serbest dolaşım için risk

ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna işgalinden sonra Rus kökenli iş insanlarının para ve mallarına el koyması, ‘küresel ticaret ve özel mülkiyeti’ tartışılır hale getirdi. Batı’da yatırımları bulunan özellikle Körfez ülkelerinden iş insanlarının da artık güvende olmadığı belirtiliyor. Polis Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yılmaz, “Aynı durumu Çin’in yaşamayacağını kim garanti edebilir” diye sordu. Doç. Dr. Yusuf Dinç de, “Liberalizmin temel tezleri yırtılırken, küresel ekonomik sistemde önemli bir kırılma yaşanıyor” dedi.