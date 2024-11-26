Deniz Feneri Gazze’ye desteği sürdürüyor

İsrail’in soykırımını tüm platformlarda dünyaya duyuran ve akan kanın durması için en çok diplomatik çabayı sarf eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve STK’ları Gazze’de evsiz, yersiz kalan sivillerin de yardımına koştu.





GAZZE’DE İNSANİ BİR FELAKET YAŞANIYOR

İsrail’in uyguladığı sistematik soykırım nedeniyle Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felaket yaşanıyor. Deniz Feneri Derneği tam da böyle bir ortamda Gazze’de yüz binlerce kişiye insani yardım ulaştırdı. Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik geniş kapsamlı yardımlarını sürdürmeye de devam ediyor.





GIDA VE SU YARDIMI

İsrail ambargolarına rağmen yardım ulaştırmayı başaran dernek, yapılan bağışlarla sıcak yemek, gıda kolileri, un yardımı ve hijyen setleri dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda bölgede içme suyu sıkıntısının giderilmesi için de destek sağlanıyor. Ayrıca kurban bağışları ile Mısır’da kesilen etler Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Bu yardımlar, bağışçılardan gelenlerle gerçekleştiriliyor ve Gazze’nin zor geçen günlerini hafifletmeyi hedefliyor. Dernek, ekmek, gıda kolisi ve hijyen setleri dağıtımında bulunurken çatışmaların yaşandığı bölgelerde kurulan mobil mutfaklarda sıcak yemek dağıtılıyor.





45 BİNİN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İşgalci ve soykırımcı İsrail, 2007 yılından bu yana abluka altında tuttuğu Gazze’ye; 2021 yılında yoğun saldırılar yapmış, çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 45’bini geçti. Yaralananların sayısı 100 binin üzerinde.BM rakamlarına göre ise İsrail’in son saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyon oldu.











