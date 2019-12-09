Deniz mahsüllerine düşkünlerin uğrak noktası

Şef Çiğdem Alagök’ün denize ve deniz mahsüllerine olan ilgisinde dalış hayatını es geçmemek lazım. Sardunya mutfak ekibinin hazırladığı birbirinden farklı lezzet ve sunumlarla servis edilen deniz mahsüllü imzalı tabaklar İstanbul Boğazının enfes bir noktasında hayat buluyor.

Başlangıçta, Balsamik Havyarı eşliğinde Marine Levrek, Kalamar Mürekkebli Somon Füme, Kırmızı Soğan Turşusu eşliğinde Lakerda, ara sıcak olarak servis edilen Levrek Lokum ve Sarımsaklı Karides ana yemekte Acılı Domates soslu Linguine eşiliğinde Istakoz Kuyruğu, Kış Sebzeli Fener Balığı ve Çanakkale Kum Midyesi eşliğinde Izgara Levrek yer alıyor.

Günün her saatinde bir başka güzel olan İstanbul Boğazında ister öğlen isterseniz akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz.