DenizBank’tan 435 milyon dolar seküritizasyon kredisi: Ekonomiye 7 yıl vadeli sürdürülebilir kaynak

Ülke ekonomisine destek vermeye devam eden DenizBank, uzun vadeli ve uygun maliyetli dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sonucunda 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etti. 7 yıla varan vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından önem taşıyan kaynak, uluslarararası yatırım ve kalkınma kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve ticari bankalar tarafından büyük ilgi gördü. DenizBank, elde edilen kaynak ile sürdürülebilirlik politikası kapsamında; çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara destek sağlamayı sürdürecek. Kaynak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilerin desteklenmesinde ve DenizBank’ın stratejik önem atfettiği tarım sektöründe kullandırılacak. Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı şeklinde gerçekleşen işleme 13 yatırımcı katıldı.

REKLAM

DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2019 sonundan bu yana aldıkları toptan fonlama miktarının 3,5 milyar doları geçtiğini dile getirdi. Ateş, şu bilgileri paylaştı: “435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi ile ekonomimize katkımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bu işlemin yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının önünü açacağına da inanıyoruz. Temin ettiğimiz kredinin, 7 yıla uzanan vadesi ve uygun maliyeti ile ülkemize karşı artan güvene işaret etmesi de ayrıca memnuniyet verici. Ülkemize yeni uzun vadeli kaynak sağlamaya devam edeceğiz.”