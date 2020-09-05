​Denizciliğin de üssü Teknopark: Yeni sondaj gemileri gelecek

Türk savunma sanayisinin Ar-Ge ve inovasyon merkezi Teknopark İstanbul denizcilik alanında pek çok başarılı projeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ilk denizcilik kümelenmesine de ev sahipliği yapan merkezde Milli Gemi (MİLGEM), Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi ve iTCG Anadolu gibi kritik projeler hayata geçiriliyor.

ORUÇ REİS DE BURADA GELİŞTİRİLDİ

Teknopark İstanbul ayrıca, Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’in de geliştirildiği merkez olarak öne çıkıyor. Tasarımı yüzde 100 yerli olan ve tamamen Türk mühendislerden oluşan SEFT Gemi Tasarım ekibi tarafından gerçekleştirilen Oruç Reis’in inşasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve hizmetlerin büyük bölümü yurt içinden temin edilerek Türk sanayisinin imkan ve kabiliyetleri en etkin şekilde değerlendirildi. Dünyanın Sismik, Hidrografik, Oşinografik Araştırma konseptlerini bir arada barındıran ilk gemisi olarak da tarihe geçen Oruç Reis, Türkiye’nin 2B/3B Sismik Araştırma özelliğine sahip ilk gemisi ve Türkiye’de 3 bin metre derinlikte ROV Sörvey kabiliyetine sahip ilk bilimsel araştırma gemisi gibi unvanlarını da barındırıyor.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

SİSMİK ARAŞTIRMANIN İNŞA ÜSSÜ TEKNOPARK

Özel sektör kuruluşları veya üniversiteler Oruç Reis’in Sismik Araştırma Gemisi imkanlarından, denizel alanlarda yürütülmesi planlanan liman, marina, ve deşarj hatlarının zemin etütlerinde, nükleer santral yer seçimi ve risk tespitinde, deniz altı kara yolu ve demir yolu geçişleri zemin etütlerinde, köprülü deniz geçişleri zemin etütlerinde mühendislik veya araştırma amaçlı projeler için gerek duyulan deniz etütlerinde yararlanabilecek. Ayrıca, Oruç Reis’in Sismik Araştırma Gemisi imkanları kullanılarak denizlerdeki batık şehirler, gemiler gibi antik kalıntıların belirlenmesine yönelik arkeojeoloji/arkeojeofizik yöntemlere dayalı deniz araştırma projeleri yürütülebilecek.

REKLAM

GÜNDEM Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı

İLK DENİZCİLİK KÜMELENMESİ

Bilal Topçu

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, ülkemizde son yıllarda savunma sanayisi alanında yerlilik oranlarının yüzde 70’leri aştığını belirterek Oruç Reis’in geliştirildiği merkez olarak bundan büyük bir gurur duyduklarını bildirdi. Topçu, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Teknopark İstanbul olarak Türk savunma sanayiinin Ar-Ge ve inovasyon merkezi olmaktan her zaman gurur duyduk. Bu noktada odak alanlarımızdan biri de denizcilikti. Nitekim Türkiye’nin ilk denizcilik kümelenmesine de ev sahipliği yapıyoruz. Son zamanlarda ise Oruç Reis’i geliştiren SEFT Denizcilk şirketimizin başarıları bizi gururlandırıyor.”

YENİ SONDAJ GEMİLERİ YOLDA

Savunma sanayisinin tüm alanlarında dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak projelere ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerinin altını çizen Topçu, “Şu an teknoparkımızda denizcilik alanında ilerleyen dönemlerde büyük heyecan yaratacak yerli ve milli birçok denizcilik projesi yürütülüyor. Büyük bir heyecanla söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği yeni sondaj gemileri ve uçak gemisinin geliştirilmesi noktasında önemli bir potansiyele sahibiz. Eminiz ki şirketlerimiz bu konularda önemli çalışmalara imza atacaklar. Ülkemizin milli teknoloji kapasitesini artıran, kritik teknoloji alanlarında dışa bağımlığımızı ortadan kaldırmak için çalışmalar yapan şirketlerimizi yakından desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.