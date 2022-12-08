Denizcilik Genel Müdürlüğü: Gemi sayısı haberlerde belirtilen sayıda değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türk Boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü gemi sayısının 15 olduğu belirtilerek, "Karadeniz'de bekleyen gemi sayısı haberlerde belirtilen sayıda olmadığı gibi gemi sayısının fazlalığı da ülkemize bir baskı aracı olarak kullanılması da kabul edilebilir değildir" denildi.
Türk Boğazlarında Bekleyen Ham Petrol Yüklü Gemiler Hakkında Açıklama. pic.twitter.com/ZqnwDI9Ie5
Türk Boğazlarında Bekleyen Ham Petrol Yüklü Gemiler Hakkında Açıklama. pic.twitter.com/ZqnwDI9Ie5— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 8, 2022
Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Halihazırda teyit mektubu veren ham petrol taşıyan gemiler Türk Boğazlarından rutin olarak 1 Aralık'tan geçmekte olup, Karadeniz'de bekleyen gemi sayısı haberlerde belirtilen sayıda olmadığı gibi (11'i Avrupa Birliği limanları varışlı 15 gemi) gemi sayısının fazlalığı da ülkemize bir baskı aracı olarak kullanılması da kabul edilebilir değildir.
- Karadeniz'e çıkacak ham petrol yükleyecek gemilerin teyit mektubu vermemesi durumunda Karadeniz'e çıkarılmayacak Ege'de bekletilmesi de önümüzdeki süreçte alınacak önlemlerden biri olacaktır. Öte yandan tahıl koridoru kapsamında Marmara Denizi'nde bekleyen gemi sayılarının 100'ü geçtiği dönemler olmuş, ilgili tüm kurumlarla birlikte alınan tedbirler ile bu sayı 40 gemi civarına düşürülerek deniz trafiğimiz düzenlenmiştir. Bilindiği üzere ülkemiz, tahıl koridorunun hayata geçirilmesindeki en önemli aktördür ve Türk boğazlarından ham petrolün geçerek dünya piyasalarına ulaşması için de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yapıca tutumuna devam edecektir."