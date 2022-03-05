Ekonomi Denizli İhracatçılar Birliği sınavla personel alacak
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Denizli İhracatçılar Birliği sınavla personel alacak

Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne sınavla 2 idari memur alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli İhracatçılar Birliği sınavla personel alacak
Denizli İhracatçılar Birliği.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; kadrolara başvurmak için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak ve 2020-2021 yıllarına ait KPSS'den Genel Sekreterlik tarafından istenen puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak şartı aranmaktadır.

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