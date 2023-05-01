Depremler 650 binden fazla çalışanı işsiz bıraktı

Depremde 650 binden fazla çalışan işsiz kaldı. Uluslararası Çalışma Örgütü,, geçtiğimiz ay depremlerin işgücü piyasasına etkisi ile ilgili rapor hazırladı.

ILO'ya göre, depremde 150 bini aşkın işyeri kullanılamaz hale geldi. Bunun sonucu olarak 658 bin çalışan geçim olanağını kaybetti. Bölgede 150 milyon dolar civarında emek geliri kaybı oluştu.