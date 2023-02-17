Depremzede çiftçilerin mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.