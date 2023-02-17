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Ekonomi

Depremzede çiftçilerin mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek

Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek.

09:15 . 17/02/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.

Kararla havza bazlı fark ödeme desteğine ilişkin de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, söz konusu destek kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruştan 160 kuruşa, yağlık ayçiçeğinde 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltildi.

Ayrıca, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Listesi" de düzenlendi. Afyonkarahisar-Başmakçı, Kastamonu-Daday, Kastamonu-Devrekani, Kastamonu-merkez, Kastamonu-Seydiler, Kastamonu-Taşköprü, Kırıkkale-Balışeyh, Kırıkkale-Keskin, Konya-Ahırlı, Konya-Halkapınar, Niğde-Ulukışla, Samsun-Alaçam, Samsun-Asarcık, Samsun-Bafra, Samsun-Havza, Samsun-Salıpazarı ve Samsun-Vezirköprü havzalarında desteklenen ürünlere eklemeler yapıldı.


Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.




#Cumhurbaşkanı Karar
#DEPREM
#nakit
#ödeme
#Resmi Gazete
#tarımsal destek
34 dakika önce
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Depremzede çiftçilerin mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek
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