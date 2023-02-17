Depremzede çiftçilerin mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeyle "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.
Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.
Ayrıca, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Listesi" de düzenlendi. Afyonkarahisar-Başmakçı, Kastamonu-Daday, Kastamonu-Devrekani, Kastamonu-merkez, Kastamonu-Seydiler, Kastamonu-Taşköprü, Kırıkkale-Balışeyh, Kırıkkale-Keskin, Konya-Ahırlı, Konya-Halkapınar, Niğde-Ulukışla, Samsun-Alaçam, Samsun-Asarcık, Samsun-Bafra, Samsun-Havza, Samsun-Salıpazarı ve Samsun-Vezirköprü havzalarında desteklenen ürünlere eklemeler yapıldı.
Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.