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Ekonomi

Derby berberlere özel ürünlerini ‘Derby Professional’da bir araya getirdi

Kullan-at tıraş bıçağında Türkiye’nin lider markası Derby, berberlere özel olarak piyasaya sunduğu “Derby Professional” kategorisindeki ürünlerini, kişisel bakımı sanata dönüştüren usta ellerle buluşturuyor.

17:25 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Derby berberlere özel ürünlerini ‘Derby Professional’da bir araya getirdi.

Derby berberlere özel ürünlerini ‘Derby Professional’da bir araya getirdi.

#Derby Professional
#Derby
#Serhat İkiz
2 saat önce
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