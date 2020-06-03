Destek paketi genişliyor: İki banka daha katıldı

Kamu bankalarının geçtiğimiz gün açıkladığı finansman paketlerinin ardından kamu katılım finans kuruluşları da ‘konut finansmanı’, ‘taşıt finansmanı’, ‘sosyal hayatı destek’ ve ‘tatil destek’ olmak üzere 4 yeni finansman paketini uygulamaya geçirdi. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’dan yapılan ortak açıklamaya göre, söz konusu finansman paketleri, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla hazırlandı. “Konut Finansmanı” paketi kapsamında, birinci el /sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vadeyle finansman imkanı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerde ise 500 bin TL’ye kadar kullandırılabilecek.

BAŞVURU BAŞLADI

Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. Konut finansmanı başvuruları bugünden itibaren şubelere yapılabilecek. Taşıt Finansmanı Paketi kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere, şirketler ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 -0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla sunulacak.

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6 AY ÖDEME YOK

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketinde anlaşmalı işletmelerde asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira finansman tutarıyla 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. Müşterilerin, anlaşmalı şirketler dışındaki yerli üretim yapan şirketlerden alışverişinde ise asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vadeyle aylık yüzde 0,82 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. Tatil paketi için başvuran müşterilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle finansman sunulacak. Oranı aylık yüzde 0,67 oranına denk gelecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, sürecin sektörlerin canlanması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, firmalara fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklanmaları çağrısında bulundu.

ZAM YAPANA KREDİ YOK

Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan işletmelerin kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu. 27 Mayıs 2020’den itibaren fiyat artışı yapmış işletmelerin de ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri şartı ile kampanyalara katılabileceği ifade edildi.

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın ortak açıklamasıyla duyurulan yeni finansman paketlerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, “Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz” açıklamasında bulundu.

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