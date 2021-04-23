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Ekonomi Dev proje bitti Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın hizmete alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev proje bitti: Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın hizmete alınacak

Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılması beklenen törenle hizmete alınacak. Projeyle aktif heyelan sahasında yer alan bölgenin en az maliyetle güvenli şekilde geçilmesi sağlanırken, Doğu Karadeniz'i doğuya ve diğer bölgelere bağlayan güzergahın ulaşım standardı artırıldı.

Haber Merkezi AA
Dev proje bitti: Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın hizmete alınacak
Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın hizmete sunulacak.

Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Gümüşhane, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerle ulaşımında önemli bir geçiş noktasında bulunuyor. Derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve kara yolu ağının iyileştirilmesi, kalkınmanın hızlanması ve ekonomik hareketliliğin artması bakımından önem taşıyor. Bu kapsamda, Köstere Deresi ve Gümüşhane arasındaki 33,7 kilometrelik devlet yolu ile 11,25 kilometrelik Gümüşhane şehir geçişi, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilerek 10 Ağustos 2018'de açılmıştı.

  • Aynı proje kapsamında, Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı tamamlandı. Kavşak yarın itibarıyla hizmete alınacak.

Anayol, 2x290 metrelik aç-kapa tünelini içine alınırken, Tirebolu-Torul aksının Gümüşhane ve Trabzon bağlantısı, aç-kapa tüneli üzerine yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ile sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca, Tirebolu-Torul Yolu'nda 1904 metre uzunluğundaki çift tüplü Kürtün Tüneli'nin de açılışı gerçekleştirilecek.

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Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor

Proje uzunluğu 4,1 kilometre

Kürtün Ayrım Kavşağı, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla inşa edildi. Projeyle aktif heyelan sahasında yer alan bölgenin en az maliyetle güvenli geçilmesi sağlanırken, Doğu Karadeniz'i doğuya ve diğer bölgelere bağlayan güzergahın ulaşım standardı artırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edebiyat Yolu'nu hizmete açtı

  • Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kesiminin daha konforlu geçilmesi sağlandı.

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tünelli Bağlantı Yolları Projesi'nin yol uzunluğu, 2,9 kilometresi Tirebolu Kürtün Yol Ayrımı ve 1,2 kilometresi Köstere Deresi–Gümüşhane aksında olmak üzere 4,1 kilometre olarak hesaplandı.

Doğu'ya dev hizmet: Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı
FOTOĞRAF 12
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Geçtğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile 16 ili birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü açıldı.
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Doğu'ya yapılan yatırımların devamı gelirken bugün ise Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Erdoğan, töreni Diyarbakırımıza hayırlı olsun sözleriyle tamamladı.
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Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.
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Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.
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Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.
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Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.
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Doğu'ya dev hizmet: Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı
Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak köprünün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.


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