Ekonomi Dev projenin yüzde 67si bitti Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev projenin yüzde 67’si bitti: Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek!

Dev projenin yüzde 67’si bitti: Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek

Tamamlandığında dünyanın en uzun 2., Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tünelinde inşaat çalışmalarının yüzde 67’si tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak, kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.

Haber Merkezi İHA
Dev projenin yüzde 67’si bitti.
Dev projenin yüzde 67’si bitti.

Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana Tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.

17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Dev projenin yüzde 67’si bitti: Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek
FOTOĞRAF 5
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Yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunması hedeflenen yeni Zigana Tüneli uluslararası yol ağında önemli bir arter olan ve yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyan Trabzon-Gümüşhane-Erzurum karayolu üzerinde yapılıyor.
Title
17 Mart 2017 tarihinde dönemin Başkanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve bölge insanının rüya projelerinden birisi olan yeni Zigana tünelinde çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.
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Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy’den başlayıp Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.
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Türkiye’de ilk defa uygulanan çalışmaları da gerçekleştiriliyor Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 67’e tekabül eden 19,48 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da yüzde 46’ya tekabül eden 13,49 kilometrelik kısım tamamlandı.
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Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye’de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.
Dev projenin yüzde 67’si bitti: Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek
Tamamlandığında dünyanın en uzun 2., Avrupa ve Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Yeni Zigana Tünelinde inşaat çalışmalarının yüzde 67'si tamamlandı. Yılın her mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana dağı, tünelin tamamlanmasıyla bypass olacak, kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.


Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek

Her bir tüpü 14,5 kilometre olmak üzere Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy’den başlayıp Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyünde sonlanan çift tüp proje ile Zigana dağının kar, sis ve heyelan gibi olumsuzlukları sona erecek.

Türkiye’de ilk defa uygulanan çalışmaları da gerçekleştiriliyor

Yapılan çalışmalarla kazı ve destekleme imalatı olarak yüzde 67’e tekabül eden 19,48 kilometrelik kısım tamamlanırken, kaplama beton imalatında da yüzde 46’ya tekabül eden 13,49 kilometrelik kısım tamamlandı.

Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu ile buluşturacak dev projede 24 saat çalışmalar devam ederken, ayrıca Türkiye’de ilk defa uygulanan havalandırma ve servis şaft tünelleri çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

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