EkonomiDev tüketiciye damping
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev tüketiciye damping

EPDK, yıllık 62 milyar kilovatsaat elektrik tüketimi yapan OSB'lere kolaylık sağlayacak bir uygulamayı hayata geçiriyor. OSB'lerdeki işletmelere, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş tarafından spot piyasadaki takas fiyatlar üzerinden elektrik alma imkanı getiriyor.

Cahit SaraçoğluYeni Şafak
Yıllık 50 milyon kilovatsaat (kWh) ve üzerinde tüketimi olan yaklaşık 270 adet tüketici için farklı bir son kaynak tarife uygulaması getirilecek.
Yıllık 50 milyon kilovatsaat (kWh) ve üzerinde tüketimi olan yaklaşık 270 adet tüketici için farklı bir son kaynak tarife uygulaması getirilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) organize sanayi bölgeleri (OSB), haddehaneler gibi üretim ve imalatçı sektörlerin daha rekabetçi fiyatlar üzerinden elektrik alabilmelerini sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre, yıllık 50 milyon kilovatsaat (kWh) ve üzerinde tüketimi olan yaklaşık 270 adet tüketici için farklı bir son kaynak tarife uygulaması getirilecek. Bu 270 abonenin tükettiği elektriğin Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin 4’te 1’i olan 62 milyar kWh olduğu dikkate alındığında söz konusu tarife uygulamasının önemi daha iyi ortaya çıkıyor.

Tebliğ ile söz konusu 270 tüketiciye, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) tarafından spot elektrik piyasasında gerçekleşen piyasa takas fiyatları üzerinden elektrik almaları sağlanacak. Düzenleme ile OSB ve haddehane gibi tüketiciler tedarik şirketlerinden ikili anlaşma yoluyla elektrik alması teşvik edilmiş olacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girecek olan tebliğ ile böylece 50 milyon kWh’nın altında tüketimi olan tüketicilerle aralarında ciddi bir tarife farkı oluşacak.

ANLAŞMA YAPILMAZSA NE OLACAK?

Yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olma durumu belirlenirken tüketicinin kullandığı yerde kendi adına yaptığı sözleşmeye istinaden tükettiği enerji dikkate alınacak. Bu kapsamda, yüksek tüketim yapanlar, ikili anlaşma yapmayarak görevli tedarik şirketinden enerji temin ederlerse, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren EPİAŞ tarafından spot piyasada oluşan fiyatlar üzerinden faturalandırılacak. Diğer deyişle piyasada ortaya çıkan saatlik elektrik fiyatlarının doğrudan etkili olduğu bir fiyat yapısına geçilmiş olacak.

KALİTELİ REKABETİN ÖNÜ AÇILACAK

Öte yandan ise 50 Milyon kWh üzerinde tüketim yapanların daha önce olduğu gibi ikili anlaşma yaparak serbest tüketici hakkını kullanabilecekler ve aktif enerji bedelini tedarikçileri ile karşılıklı belirleyebilecekler. Böylece düzenleme ile elektrik tedarik piyasasında ciddi bir fiyat rekabetinin oluşması da sağlanmış olacak. EPDK yetkilileri, “Bu düzenleme ile elektrik piyasasındaki tedarikçi sayısının artması ve oluşacak fiyat rekabetinden küçük ya da büyük bütün tüketicilerin faydalanması beklenmektedir” değerlendirmesi yaptı.

  • Son kaynak tedarik tarifesi
  • Son kaynak tedarik tarifesi serbest tüketici niteliğine haiz olduğu halde ikili anlaşmalarla bu hakkını kullanmayan ve görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için belirleniyor. Her perakende elektrik satış döneminde EPDK tarafından belirlenen perakende elektrik satış tarifeleri ile eşit olarak yayımlanıyor. Diğer deyişle söz konusu yüksek tüketimli aboneler için de 3 aylık dönemlerde tarife belirleniyor. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren ikili anlaşma yapmayan yüksek tüketimli tüketicilerin belirlenmesinde 2017 takvim yılında veya 2018 yılı içerisinde 50 Milyon kWh ve üzeri tüketime sahip olunup olunmaması belirleyici olacak.
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