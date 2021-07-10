Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak

Gündem

Mermer ocağı mücadelesinde öldürülen çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı

Antalya'nın Finike ilçesinde, 4 yıl önce kızılçam ve sedir ormanlarındaki mermer ocaklarını kapattırmak için mücadele ederken öldürülen Ali Ulvi (61) ve Aysin (61) Büyüknohutçu çiftinin mezarlarında mermer yerine ateş tuğlası kullanıldı.