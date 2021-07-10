Ekonomi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak
BASIN İLAN

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 10 personel alacağını duyurdu. Müdürlük, alımların 9 Temmuz'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi .

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna Atanacak Adaylar için Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak.

Başvurular 09.07.2021-26.07.2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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