Kamuda istihdam fırsatı: Bin 121 genç kamudaki kadrolara atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, devlet korumasında yetişen gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Bu kapsamda tercih işlemlerini 27 Nisan'da tamamlayan hak sahibi 1121 gencin ataması, 17 Mayıs'ta noter huzurunda, tercihleri doğrultusunda ilgili kadrolara yapılacak.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

Yılda üç kez atama yapılıyor

Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve koruma altında yetişen gençlere atanmalarından sonra da destek hizmetlerini sürdürüyor. İstihdam edilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personelce yaşadıkları sorunların çözümü konusunda destek sağlanarak, rehberlik çalışmaları yürütülüyor.