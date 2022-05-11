Ekonomi Kamuda istihdam fırsatı Bin 121 genç kamudaki kadrolara atanacak
İŞ DÜNYASI

Kamuda istihdam fırsatı: Bin 121 genç kamudaki kadrolara atanacak

Devlet korumasında yetişen bin 121 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılacak.

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Haber Merkezi AA
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamudaki kadrolara atanacak
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamudaki kadrolara atanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, devlet korumasında yetişen gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Bu kapsamda tercih işlemlerini 27 Nisan'da tamamlayan hak sahibi 1121 gencin ataması, 17 Mayıs'ta noter huzurunda, tercihleri doğrultusunda ilgili kadrolara yapılacak.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

Yılda üç kez atama yapılıyor

Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım ve koruma altında yetişen gençlere atanmalarından sonra da destek hizmetlerini sürdürüyor. İstihdam edilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personelce yaşadıkları sorunların çözümü konusunda destek sağlanarak, rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Kamuya bin 600 memur ataması yapılacak: 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı
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2022'DE MEMUR ALIMI YAPILACAK KURUMLAR VE KADROLAR NEDİR?<br><br>Hemen şunu belirtelim ki, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda alım yapılacak kurumlar ve kadro sayısı duyuruldu. Söz konusu kurumlara yapılacak memur alımlarının ilanları kurumlar tarafından yayımlanacak. Bu kapsamda alımların hangi tarihlerde yapılacağı kurumların resmi internet adresi üzerinden takip edilebilecek.<br><br>İşte alım yapılacak kurumlar ve kadro sayısı:
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Kamuya bin 600 memur ataması yapılacak: 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı
Kamu personel alım ilanları, memur olarak atanmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılında hangi kuruma kaç memur alımı yapılacağını merak edenler için müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre, memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro sayısı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler ilanlara çevrildi. Peki, 2022'de memur alımı yapılacak kurumlar ve kadrolar nedir? İşte merak edilenler...


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