Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı

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Foto: Arşiv.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;
1- I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
2. L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
3. I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
4. II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
5. II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
6. II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi
7. Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
Sınavlar iki ilde yapılacak olup 1. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2. sınav yerinde sınava katılabilecek. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilecek.
Sınav yeri ve tarihleri
1. Sınav Yeri: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü /ADANA Tesisleri
Yazılı Sınav Tarihi: 28 / ŞUBAT / 2023
Sabah oturumu: 09:30
Öğleden sonra oturumu: 14:30
Sözlü Sınav Yeri: DSİ 5. Sondaj Sb. Müd./ADANA Tesisleri
Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 01 / MART / 2023 saat: 09:30
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 02 / MART /2023
Sonuçların açıklanması: 03 / MART / 2023
Son Başvuru Tarihi: 10 / ŞUBAT / 2023
2. Sınav Yeri: DSİ 21. Bölge Müdürlüğü / AYDIN Tesisleri
Yazılı Sınav Tarihi: 14 / MART / 2023
Sabah oturumu: 09:30
Öğleden sonra oturumu: 14:30
Sözlü Sınav Yeri: DSİ 15. Sondaj Sb. Müd. /AYDIN Tesisleri
Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 15 / MART / 2023 saat: 09:30
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 16 / MART / 2023
Sonuçların açıklanması: 17 / MART / 2023
Son Başvuru Tarihi: 24 /ŞUBAT / 2023