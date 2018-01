DEVREK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazın :

Sıra Taşınmaz No. Bulunduğu Yer Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Pafta No İmar Durumu Tahmin Edilen Geçici İhale Tarihi İhale

No. No. No. (m2) Hissesi Bedel (TL) Teminatı (TL) Saati

1 67060106242 Çaydeğirmeni Arsa 241 4 9.486,13 Tam F28a18d4c/d Sanayi Alanı 1.423.000,00 426.900,00 23.01.2018 11:40

Beldesi (Hazır Beton

Çay Mahallesi Tesisi)

1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Devrek Malmüdürlüğü Müdür Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

REKLAM

2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Devrek Malmüdürlüğünde (Milli Emlak Servisi) ücretsiz görülebilir.

3- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdan sureti, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

REKLAM

4- İstekliler, ihale saatine kadar ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- Komisyon, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Basın:725283 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de