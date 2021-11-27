Ekonomi DHMİden Hava Trafik Kontrolörü alım ilanı
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DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü alım ilanı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 11 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 50 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DHMİden Hava Trafik Kontrolörü alım ilanı
Arşiv - DHMİ 11 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 50 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak.

Duyurulan pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak. Başvurular 1-13 Aralık 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.Detaylı bilgi için tıklayınız.
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