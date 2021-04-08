Ekonomi Dicle Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

Dicle Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor

Dicle Üniversitesi, 38 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 6 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dicle Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Dicle Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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