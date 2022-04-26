Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 31 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversite Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

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