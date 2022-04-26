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Ekonomi Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 31 Öğretim Üyesi alacak
BASIN İLAN

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 31 Öğretim Üyesi alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla 31 öğretim üyesi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 31 Öğretim Üyesi alacak
Dicle Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversite Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

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