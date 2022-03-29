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Ekonomi Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Dicle Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 27 Mart'ta son başvuru olacağını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Dicle Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

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