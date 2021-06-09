Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Ekonomi

Savunma Sanayi başkanı Demir: İhracatta hedeflerimiz katlanarak büyüyecek

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayii ihracatında henüz istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirterek, “Şu anda ihracat için doğrusunu söylemek gerekirse arzuladığımız, istediğimiz seviyenin çok altındayız. Sürdürülebilir sanayide olmazsa olmaz ihracat ama geleceğin bu konuda çok parlak olduğunu görüyoruz. İnşallah hedeflerimiz katlanarak büyüyecek” dedi.