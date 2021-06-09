Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitenin http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir.