Ekonomi Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
BASIN İLAN

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Dicle Üniversitesi, 99 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 9 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitenin http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özerin evinde icra işlemi yapılacak

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak
Kırgız Cumhurbaşkanı Ankarada

Kırgız Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.
Dualarla yad edildi

Dualarla yad edildi

​Aybüke öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.

​Milli Muharip Uçağı Ankara'daki fuarda sergileniyor.

​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

Haliç'te köpek balığı

Haliç'te köpek balığı

​İki metrelik köpek balığı misinayı koparıp kaçtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.