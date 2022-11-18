Ekonomi Didimde 491 odalı otel satışa çıkarıldı
BASIN İLAN

Didim'de 491 odalı otel satışa çıkarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde 33 bin 338 metrekare alan üzerinde kurulu denize sıfır konumda 491 odalı otel kompleksi açık artırma ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Didimde 491 odalı otel satışa çıkarıldı
Didim.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Didim-Akbük yolu üzerinde bulunan otelde 350 adet standart oda, 83 adet aile odası, 52 adet delüks oda, 3 adet suit oda, 3 adet kral dairesi bulunmaktadır. 1200 kişilik anfi tiyatro ve animasyon alanı vardır. Açık yüzme havuzu ve çocuklar için su kaydıraklı çocuk havuzu bulunmaktadır. Beş yıldızlı otellerin standartlarına uygun ebatlarda tenis kortunun ve mini golf tesisinin olduğu tespit edilmiştir. Otel girişinin önünde, otel kapasitesine yetecek iki katlı açık otopark , bodrum katta kapalı otopark bulunmaktadır.

1. artırma başlangıç tarih ve saati 29/11/2022 - 11:05, bitiş tarih ve saati ise 6/12/2022 - 11:05'tir.

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