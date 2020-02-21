Dijital bankacılıkta öncülüğü üstlendi

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak hayatımızın her alanına nüfuz eden dijitalleşmeyi hem çağın bir gerekliliği hem de verimliliğin olmazsa olmazı olarak görüyoruz” dedi. Mendi, “TEB’in 2015 yılında hayata geçirdiği dijital bankacılık platformu CEPTETEB’in müşteri sayısı dördüncü yılında 950 bini geçti. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1,6 milyona ulaştı. TEB müşterileri bankacılık işlemlerinin yüzde 87’sini dijital kanallardan gerçekleştiriyor” dedi.

CEPTETEB’DEN FİNANS KOÇU

CEPTETEB’in fark yaratan hizmetlerinin başında; ‘Finans Koçu’, ‘TEB FX’ ve ‘Hızlı Çözümler’ geliyor. ‘Finans Koçu’ ile kullanıcılar, bütçelerini dijital ortamda yönetebiliyor. TEB FX platformu ise kullanıcılara, döviz işlemini anlık olarak yapabilmeleri imkanı sunuyor. CEPTETEB Cüzdan ile kullanıcılar İstanbul Havalimanı, TAV Passport ve Flash Pass ile Sabiha Gökçen havalimanlarında hızlı geçiş hakkından yararlanabiliyor. Dünyada ilk kez CEPTETEB Mobil uygulaması ile hayata geçen “QR Kod ile Para Çekme” özelliğiyle bir tanım yapılmasına gerek olmadan “Cüzdan” menüsünden kullanıcı adı ve parola girilerek kullanılacak hesap seçiminin ardından ATM’den QR kodla kartsız para çekilebiliyor.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ ‘AÇIK BANKACILIK’

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla dijital ve mobil bankacılık yaygınlaşırken bankacılık sektörünün sıradaki dönüşümü “Açık Bankacılık” olacak. Bu yeni dönemde finansal ürün ve hizmetler sadece bankalar üzerinden değil aynı zamanda fintech’ler üzerinden de müşterilerle buluşacak. Türkiye’de bankacılık sektörünün bu konuda hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Mendi, “Biz de TEB olarak geçen yıl API programımızı başlattık. Bu sayede fintech partnerlerimizle birlikte müşterilerimize daha iyi deneyim yaşatacak uygulamaları, ürünleri ve hizmetleri sunabileceğiz” dedi.