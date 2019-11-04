Ekonomi Dijital servislere vergi rekabeti güçlendirir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital servislere vergi rekabeti güçlendirir

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7,5’lik vergi uygulaması, eşit rekabet ortamı sağlayacak” dedi. Erkan, Türkiye’de dijital servis geliştiren yerli şirketlerin de dezavantajlı durumdan kurtulacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Erkan
Murat Erkan

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7,5'lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi. Erkan, söz konusu hizmetlerin kullanım oranlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "BiP üzerinden aylık 10 milyardan fazla mesaj gönderildi, fizy’de günde 7,1 milyondan fazla şarkı dinleniyor, TV+ platformlarına günde 3,3 milyon kullanıcı giriş yapıyor" dedi.

EŞİT REKABET ORTAMI

  • Murat Erkan, dijital vergi uygulamasının, aslında tüm dünyada kabul gören "aynı servislere aynı vergi uygulaması" prensibini Türkiye'de hayata geçirmeye yönelik bir adım olacağına inandığını söyledi.
  • Yurt dışı merkezli yabancı firmaların, dijital servis hizmeti verirken vergiye tabi olmadıklarını belirten Erkan, "Dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7,5'lik vergi uygulaması, bu bakımdan eşit rekabet ortamı yaratacak. Çünkü aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar aynı oranda vergi ödemeye başlayacak. Söz konusu uygulamayla dijital hizmet veren yabancı firmalar da artık vergiye tabi olacak" ifadelerini kullandı. Erkan, söz konusu servislere vergi uygulanması konusundaki taleplerini daha önce de ilettiklerini söyledi.

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