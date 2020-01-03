Ekonomi Dijital takograf uygulaması 30 Hazirana ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'dijital takograf' uygulamasının, firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine 30 Haziran 2020 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'dijital takograf' uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, Tl ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların KTY hükümleri gereğince U-ETDS sistemine veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır. Ancak bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir."

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