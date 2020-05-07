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Ekonomi Dijital tarım yurt dışına açılıyor İngilizce versiyonu hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital tarım yurt dışına açılıyor: İngilizce versiyonu hazırlanıyor

Gıdaya ulaşmada 18 zinciri biraraya getiren ‘dijital tarım pazarı’ yurt dışındaki alıcıyı da açık olacak. Yabancı alıcı, Anadolu’nun en ücra noktasındaki üreticiye ulaşabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İngilizce versiyonu da hazırlanan djital pazarın bir haftada uluslararası örgütlerin takibine girdiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dijital Tarım Platformu’nun ihracata katkı sağlaması için sistemin ikinci aşamasında İngilizce versiyonu hazırlanacak ve yurt dışındaki alıcıya doğrudan ulaşılacak. Çiftçileri tarımsal üretime ilişkin bilgilendirmek amacıyla oluşturulan Uzaktan Eğitim Sistemi kapsamındaki ilk dersi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı kurulalı henüz bir hafta olmasına rağmen uluslararası örgütlerin kendisinden bilgi aldığını ve bu modeli örnek alacakları mesajı verdiklerini söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

YURDUN HER KÖŞESİNE ONLINE ULAŞIM

“Yurt dışından bir büyük alıcı da Kemalpaşa’daki kiraz üreticisine direkt ulaşacak” diyen Pakdemirli, “Sistemin ikinci fazında hayvansal ürünler de olacak ve sözleşmeli olarak üretim yapılacak. Biz bu sistemi belli bir süre sonra da özel sektör mantığı içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yürütmesini istiyoruz” bilgisini verdi. Dijital pazarın, değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticilerin online platformdan ulaşabileceği bir ortam olduğuna işaret eden Pakdemirli, “Bu sözleşmeli üretim platformunda tüm bitkisel ürünler bulunuyor. Akabinde ikinci fazda hayvansal ürünler de olacak ve sözleşmeli olarak üretim yapılacak. Sözleşmeli üretim yapan üreticimiz malını kaç liradan satacağını en baştan biliyor olacak” değerlendirmesinde bulundu.

GİRDİ FİNANSMAN İMKANI

Bu modelde girdi finansmanı imkanı olacağına da dikkati çeken Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı: “Eğer alıcı ile satıcı arasında girdi finansmanı ile alakalı bir ek sözleşme varsa, girdi finansmanı sağlayacak. Yani sebzesini, meyvesini satmak isteyen üreticimiz eğer bir perakende zincirle bir marketle anlaştıysa, belki bunun yüzde 20-25’ine varan bir kısmını ayni yardım olarak alacak veya peşin para olarak alacak. Bununla gübre ihtiyacını, tohum ihtiyacını, fide ve ilaç ihtiyacını karşılayacak.”

KOOPERATİFLER DE SİSTEME KATILACAK

Dijital Tarım Pazarı’na kooperatiflerin de dahil olabileceğini belirten Pakdemirli, “Kooperatifler de burada daha aktif rol alarak hem girdi finansmanında hem de pazarlama tarafında olabilir. Kooperatif ve birlikler, gerektiğinde küçük üreticilerin ürünlerini de alarak tek yumruk haline gelecek. Tüketicimiz de mağazalar, perakende noktaları vasıtası ile üç kuruş daha ucuza alacak” dedi. Pakdemirli, “Meyve suyu fabrikası meyvesini sözleşmeli üretimle alacak ve özellikle ihracat da yapıyorsa belki hasat olmadan, müşterilerine ileri vadeli fiyat verme imkanına sahip olacak. Bu da Türkiye’nin rekabetçiliğini geliştirecek” dedi.

KÜÇÜK ÜRETİCİYE BÜYÜK FIRSAT

  • Ziraat Bankasının sözleşmeli üretimde üretici ve alıcının kullandığı kredilerde yüzde 80’lere varan faiz avantajı sağladığına da değinen Pakdemirli, “Özellikle devletin desteklerini de belli bir süreç içerisinde sözleşmeli üretime doğru geçirerek, bunları da sözleşmeli üretimi teşvik edecek şekilde artırarak devam edeceğiz. Bu sistemde, en küçük üreticiden en büyük üreticiye kadar hepsinin pazarlama kabiliyetleri neredeyse eşitlenecek. Büyük üreticiler gibi küçük üreticilerimizin de ürünleri yüksek fiyattan pazarlanabilecek” dedi.

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