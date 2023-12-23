Dijital Türkiye’nin önceliği yatırım olmalı

Vodafone, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunu mercek altına alan yeni raporunda bir yatırım reformu çağrısı yaptı. Telekomünikasyon pazarının stratejik sektör olarak belirlenmesi gerektiği ifade edilen çalışmada, “Yatırımların sağlanacak teşvikler ve adil katkı payı gibi uygulamalar ile desteklenmesine, gelir akışının sürdürülebilir hale getirilmesine ve rekabet ortamının iyileştirilerek öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturulmasına ihtiyaç duyuluyor” denildi. Telekom Sektör Stratejisi adı verilen başlıkta ise, yeni teknolojilere geçiş ve uydu sistemleri politikalarının geliştirilmesi için üç ana öncelik sıralandı. Türkiye’nin dijitalleşme stratejisi için ihtiyaçlar “3G’den 4.5G’ye geçiş, 5G frekanslarının tahsis edilmesi ve uydu sistemleri” olarak belirlendi.

17 YILDA 112 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiği 17 yılda sergilediği performans hakkında da bilgi veren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Son 17 yılda yaptığımız yatırımın reel değeri 157,6 milyar TL’yi aştı. Bu süreçte Vodafone’un gerçekleştirdiği toplam yatırım, Türkiye’nin çektiği yabancı yatırımın yüzde 4,6’sına denk geliyor. Vodafone ekosistemi olarak, sadece 2022-2023 mali yılında Türkiye GSYH’sine 68 milyar TL’lik katkı sağladık. Vodafone ekosisteminin GSYH katkısı, Türkiye’deki 45 ilin GSYH’sinin üzerinde. Operasyonlarımız, Türkiye’de 112 bin kişilik istihdam sağladı. Vodafone Holding bünyesindeki her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 38 kişilik istihdam oluşturuyor” şeklinde konuştu. Engin Aksoy, 2030 yılına gelindiğinde elektronik haberleşme sektörünün ulaşması gereken kilometre taşlarını ise

şu şekilde sıraladı:

5G TEKNOLOJİSİ HAYATİ ÖNEMDE

“5G teknolojisinin hayata geçmiş olması. Ülke çapında 2 milyon km fiber ağına ulaşılması. Uydu teknolojilerinin tamamlayıcı olarak hem yedeklilik hem de kırsal ve kapsama boşluğu olan alanlarda abonelere hizmet sunulması için kullanıma geçmiş olması. Denizaltı fiber kablolar ile uluslararası bağlantıların yapılması.”

FİBER ALTYAPI SÜRECİ HIZLANMALI

Türkiye’nin fiber altyapı yatırımlarına öncelik vermesi gerektiğini belirten Aksoy şunları söyledi: “Mevcut politikalar ve yapı ile devam edilirse, ülkemizin dijitalleşmesi ile ilgili ortaya koyduğumuz 2030 hedeflerine ulaşılması mümkün olmayacak, dünyanın gerisinde kalma riski ile karşı karşıyayız. Gelinen noktada, hem rekabet koşullarının hem de yatırım ikliminin doğru politika tercihleri ve düzenleyici müdahalelerle zaman kaybedilmeksizin geliştirilmesi elzem. Bu noktada sektörü etkileyen politikalara ilişkin karar mekanizmasının adil ve tüm oyunculara eşit mesafede olması yüksek önem taşıyor. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda uluslararası rekabeti yakalaması için yatırımların hızlanması şart. Yatırımların hızlanabilmesi için de sektörde öngörülebilir ve adil bir yatırım ortamı tesis edilmesi gerekiyor.”







