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Ekonomi

Dijitalleşen ihracatçı paraya kolay erişecek

Eximbank, dijital çağın gerekliliklerine ayak uyduran ihracatçı firmalara, kredi kullanımında öncelik verecek. Dijital dönüşümünü tamamlayan ya da sürdüren ihracatçıların kredi kolaylığında öne çıkan bir diğer kriter ise yeşil dönüşüm olacak.

Uğur Duyan
04:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:42 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İhracata dayalı büyümenin sürmesi ve firmaların yurt dışı pazarda rekabet gücünün artırması için dijitalleşmeye ağırlık verilecek. Bu çerçevede, Türk Eximban’ın iş modeli ve kurumsal altyapısı da uluslararası uygulamalar dikkate alınarak güncellenecek. Banka'nın kredilendirme politikası da Türkiye'nin 2053 hedefleri uygun olarak dijital ve yeşil dönüşme göre değiştirilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜME DE KATKI

Edinilen bilgiye göre, Türk Eximbank'ın destekleri yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatın finansmanında da kullanılacak. Eximbank, yeşil ve dijital dönüşümü önceleyen ihracatçıların kredi taleplerini karşılamaya ağırlık verecek. Böylece ihracat yapan firmaların yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması teşvik edilecek. İhracatçıların, çağın gerekliliklere uyum sağlamasının önü açılacak.

Öte yandan mal ve hizmet ihracatının güçlendirilmesi için mevzuat değişikliğine gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, AB dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, rekabetçiliğin korunması ve artırılması için gerekli mevzuat, destek politikaları ve uluslararası anlaşmalara yönelik hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, öncelikli sektörler başta olmak üzere, katma değeri yüksek, teknoloji dönüşümünü sağlayacak stratejik öneme sahip sektörlere yönelik yatırımlar desteklenecek. Sanayi ve dış ticaret politikası araçları bütüncül bir biçimde uygulanacak.



#Ticaret
#İhracat
#Ekonomi
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