Dilovası Belediyesi, Yerli ve milli Kademe aracı AGA 2100'ü araç filosuna kattı
Dilovası Belediyesi’ne Kademe’nin ürettiği yerli temizlik aracı teslim edildi. Törende açıklamada bulunan Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, "Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65’ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.
Törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.
"AGA 2100’ model yol süpürme aracını teslim alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yükselen Şehir sloganı ile çıktığımız yolda, omuz omuza attığımız adımlar ile Dilovamızı geleceğe taşıyoruz. Başta merkezi hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizden aldığımız yatırımlar ile büyük bir değişim hamlesi başlattık" açıklamasında bulundu.
Şayir: Uyumla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız büyük destek görüyor
Şayir, "Bildiğiniz üzere birçok alanda ciddi adımlar attık. Bugün de yeni aracımız ile araç filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Çelik: Belediyelerimiz yerli ve milli Kademe ürünlerini kullanıyor
Teslim törenine katılan Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, "65’ten fazla belediye yerli ve milli Kademe ürünlerini kullanıyor, gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.
Kademe A.Ş. tarafından öz kaynaklarla Türkiye’de üretilen ‘AGA 2100’ model yol süpürme aracı Dilovası’nda düzenlenen törenle Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi. Her alanda yerli üretim seferberliği başlatan Türkiye’de kamu kurumları da yerli üretim ekipmanlara ağırlık veriyor. Albayrak Grubu şirketlerinden yerli araç üstü ekipman üreticisi Kademe A.Ş. tarafından üretilen yerli süpürme aracı Dilovası Belediyesi envanterine dahil edildi.
"Yerli ve milli üretim yapan Kademe'nin kalitesi tercih sebebimiz"
Aracın teslimi için Dilovası’nda düzenlenen törende konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için envanterlerini fonksiyonel kabiliyetleri bulunan yerli araçlarla güçlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:
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"Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz'in destekleri ile büyük hizmetler yapıyoruz. Araç ve envanter noktasında da her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bu gün filomuza bir araç daha ekleniyor. Başta Murat Kurum Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese, tüm Dilovalılar adına teşekkür ederim."
"Yüzde 80'den fazla yerlilik oranına sahibiz"
Yerel yönetimlerin ithal ürünler yerine öz kaynaklarla üretilen yerli ve milli araçları tercih etmesiyle sermayenin ülkede kalacağını belirten Çelik ise belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında aldıkları ürünler sayesinde ciddi tasarruflar elde ettiğine dikkat çekti.
Çelik “Yüzde 80’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarımızın, motor aksamı dahil birçok parçasını öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle, belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz" dedi.
KADEME temizlik ürünlerinin pratik yapısı ile kullanım kolaylığı sağladığını da sözlerine ekleyen Çelik, "Sıfır emisyon ile çevreci, motor ve akü aksamı ile enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65’ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür ediyoruz. Yeni araçların da Dilovası Belediyesi’ne hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.