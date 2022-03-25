Dilovası Belediyesi, Yerli ve milli Kademe aracı AGA 2100'ü araç filosuna kattı

Törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.

"AGA 2100’ model yol süpürme aracını teslim alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yükselen Şehir sloganı ile çıktığımız yolda, omuz omuza attığımız adımlar ile Dilovamızı geleceğe taşıyoruz. Başta merkezi hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizden aldığımız yatırımlar ile büyük bir değişim hamlesi başlattık" açıklamasında bulundu.

Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir

Şayir: Uyumla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız büyük destek görüyor

Şayir, "Bildiğiniz üzere birçok alanda ciddi adımlar attık. Bugün de yeni aracımız ile araç filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Çelik: Belediyelerimiz yerli ve milli Kademe ürünlerini kullanıyor

Teslim törenine katılan Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, "65’ten fazla belediye yerli ve milli Kademe ürünlerini kullanıyor, gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik

Kademe A.Ş. tarafından öz kaynaklarla Türkiye’de üretilen ‘AGA 2100’ model yol süpürme aracı Dilovası’nda düzenlenen törenle Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi. Her alanda yerli üretim seferberliği başlatan Türkiye’de kamu kurumları da yerli üretim ekipmanlara ağırlık veriyor. Albayrak Grubu şirketlerinden yerli araç üstü ekipman üreticisi Kademe A.Ş. tarafından üretilen yerli süpürme aracı Dilovası Belediyesi envanterine dahil edildi.

"Yerli ve milli üretim yapan Kademe'nin kalitesi tercih sebebimiz"

Aracın teslimi için Dilovası’nda düzenlenen törende konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için envanterlerini fonksiyonel kabiliyetleri bulunan yerli araçlarla güçlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

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"Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz'in destekleri ile büyük hizmetler yapıyoruz. Araç ve envanter noktasında da her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bu gün filomuza bir araç daha ekleniyor. Başta Murat Kurum Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese, tüm Dilovalılar adına teşekkür ederim."

"Yüzde 80'den fazla yerlilik oranına sahibiz"

Yerel yönetimlerin ithal ürünler yerine öz kaynaklarla üretilen yerli ve milli araçları tercih etmesiyle sermayenin ülkede kalacağını belirten Çelik ise belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında aldıkları ürünler sayesinde ciddi tasarruflar elde ettiğine dikkat çekti.

Çelik “Yüzde 80’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarımızın, motor aksamı dahil birçok parçasını öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle, belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 14 Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı. Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı. Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk. Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette. Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak. Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek. Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti. Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor. Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip. İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı. Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​ Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı. BiP'te paylaş

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"60 ülkeye ihracat"

KADEME temizlik ürünlerinin pratik yapısı ile kullanım kolaylığı sağladığını da sözlerine ekleyen Çelik, "Sıfır emisyon ile çevreci, motor ve akü aksamı ile enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65’ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür ediyoruz. Yeni araçların da Dilovası Belediyesi’ne hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

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