Ekonomi Dilovası Belediyesi, Yerli ve milli Kademe aracı AGA 2100ü araç filosuna kattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dilovası Belediyesi, Yerli ve milli Kademe aracı AGA 2100'ü araç filosuna kattı

Dilovası Belediyesi’ne Kademe’nin ürettiği yerli temizlik aracı teslim edildi. Törende açıklamada bulunan Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, "Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65’ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dilovası Belediyesi, Yerli ve milli Kademe aracı AGA 2100ü araç filosuna kattı
Kademe AGA 2100

Törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.

"AGA 2100’ model yol süpürme aracını teslim alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yükselen Şehir sloganı ile çıktığımız yolda, omuz omuza attığımız adımlar ile Dilovamızı geleceğe taşıyoruz. Başta merkezi hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizden aldığımız yatırımlar ile büyük bir değişim hamlesi başlattık" açıklamasında bulundu.

Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir
Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir

Şayir: Uyumla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız büyük destek görüyor

Şayir, "Bildiğiniz üzere birçok alanda ciddi adımlar attık. Bugün de yeni aracımız ile araç filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türk mühendislerin başarısı: KADEME’nin temizlik araçları da TEKNOFEST’te
TEKNOLOJİ
Türk mühendislerin başarısı: KADEME’nin temizlik araçları da TEKNOFEST’te

Çelik: Belediyelerimiz yerli ve milli Kademe ürünlerini kullanıyor

Teslim törenine katılan Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, "65’ten fazla belediye yerli ve milli Kademe ürünlerini kullanıyor, gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik
Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik

Kademe A.Ş. tarafından öz kaynaklarla Türkiye’de üretilen ‘AGA 2100’ model yol süpürme aracı Dilovası’nda düzenlenen törenle Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi. Her alanda yerli üretim seferberliği başlatan Türkiye’de kamu kurumları da yerli üretim ekipmanlara ağırlık veriyor. Albayrak Grubu şirketlerinden yerli araç üstü ekipman üreticisi Kademe A.Ş. tarafından üretilen yerli süpürme aracı Dilovası Belediyesi envanterine dahil edildi.

"Yerli ve milli üretim yapan Kademe'nin kalitesi tercih sebebimiz"

Aracın teslimi için Dilovası’nda düzenlenen törende konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için envanterlerini fonksiyonel kabiliyetleri bulunan yerli araçlarla güçlendirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

  • "Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz'in destekleri ile büyük hizmetler yapıyoruz. Araç ve envanter noktasında da her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bu gün filomuza bir araç daha ekleniyor. Başta Murat Kurum Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese, tüm Dilovalılar adına teşekkür ederim."

"Yüzde 80'den fazla yerlilik oranına sahibiz"

Yerel yönetimlerin ithal ürünler yerine öz kaynaklarla üretilen yerli ve milli araçları tercih etmesiyle sermayenin ülkede kalacağını belirten Çelik ise belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında aldıkları ürünler sayesinde ciddi tasarruflar elde ettiğine dikkat çekti.

Çelik “Yüzde 80’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarımızın, motor aksamı dahil birçok parçasını öz kaynaklarımızla üretiyoruz. Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle, belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz" dedi.

Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
FOTOĞRAF 14
Title
Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı.
Title
Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı.
Title
Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk.
Title
Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette.
Title
Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak.
Title
Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu.
Title
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek.
Title
Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı.
Title
Title
Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti.
Title
Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor.
Title
Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor.
Title
Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.
Title
İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı.
Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​
Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı.


"60 ülkeye ihracat"

KADEME temizlik ürünlerinin pratik yapısı ile kullanım kolaylığı sağladığını da sözlerine ekleyen Çelik, "Sıfır emisyon ile çevreci, motor ve akü aksamı ile enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65’ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür ediyoruz. Yeni araçların da Dilovası Belediyesi’ne hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
OYNAT 01:36
Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.

Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.

İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.


Bahar geliyor

Bahar geliyor

Meteoroloji açıkladı: Soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.
Almanlar istedi Türk Milli Takımını seçti

Almanlar istedi
Türk Milli Takımı'nı seçti

24 yaşındaki futbolcu, ilk maçını İtalya'ya karşı oynayacak.
Tokat Havalimanı açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ​Ukrayna operasyonunda ilk aşamanın tamamlandığını açıkladı.

​Yılın bu zamanlarında ortaya çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.