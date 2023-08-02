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Ekonomi

Dış basından yeni Türk savaş uçaklarına övgü: Savaşan Şahin

Dünya basını, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişmelere yer verdi. Özgür 2 isimli yeni F-16'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin modernize edeceği basında yer aldı. Türk uçakları hakkında dış basın, "Savaşan Şahin" yorumunu yaptı.

16:36 . 2/08/2023 Çarşamba
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ABD menşeili,
Defense News
isimli savunma sanayi haber sitesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni F-16 programını ele aldı. Site, Özgür 2 isimli program kapsamında Türkiye'nin F-16 blok 30/40/50 jetlerinin modernize edileceğini yazdı.

Haber sitesi, yeni yükseltmeleri anlattı. F16 yükseltmelerinde minyatür bombalar, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, bir mühimmat güdüm kiti ve yeni nesil radar yer alıyor. Blok 30'un yanı sıra Özgür programı blok 40 ve 50 yükseltmelerini de içeriyor. Bu yükseltmelerle blok 30'un 2025-2027 arası, blok 40 ve 50'nin ise 2028-2030 arası kullanılabilecek.

"Savaşan şahin" Özgür ve Kaan

ABD basınında Özgür ve Kaan uçakları da yer aldı. Teknoloji sitesi gagadet.com, Türkiye'nin F-16 muadili uçaklarının olduğunu yazdı. Özgür uçağının ise lakabının "Savaşan Şahin" olduğunu yazdı.

Sitenin kullandığı F-16'larla birlikte Türkiye'nin ordusunun 'en güçlü ordulardan biri' olacağı da ifadelerden biri. Yunan basını da hem komşu, hem rakibi Türkiye'nin uçaklarına dikkat çekmeyi sürdürüyor.

"Türkiye uçaklarını nasıl modernize ediyor görün"

Economico isimli ajans, "Türkiye'nin F-16'lar için eski savaş uçaklarını nasıl modernize ettiğini görün" ifadeleriyle Türk uçaklarının yeniliklerini duyurdu.



#Özgür 2
#F-16
#Türk uçakları
#Defense News
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