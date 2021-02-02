Ekonomi Diş fırçası ithalatındaki korunma önlemine 3 yıllık uzatma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı

Diş fırçası ithalatındaki korunma önlemine 3 yıllık uzatma

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre diş fırçası ithalatında korunma önleminin süresi 3 yıl uzatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Karara göre, diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması açıldı.

Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet başına 0,19 dolar, ikinci yıl 0,17 dolar ve üçüncü yıl 0,15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.

Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam yaratan yerli üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında korunma önlemi uygulanabiliyor ve gerekli görüldüğü takdirde korunma önleminin süresi uzatılabiliyor.

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