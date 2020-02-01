Dış ticaret açığı eridi

Türkiye 2019 yılında ihracatta önemli başarılara imza atarken, ithalatını da aynı ölçüde düşürmeye yönelik adımlar attı. Türkiye'nin ihracatı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 84,6'ya çıktı.

YÜKSELİŞ ARALIK AYINA DA YANSIDI

İhracat, 2019 yılı aralık ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,5 oldu. Genel Ticaret Sistemi'ne göre ise ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9 oldu.

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AB’NİN PAYI AZALIYOR

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 6 milyar 470 milyon dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi, en fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı. Geçen yılın aralık ayında ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolara, ithalat yüzde 14,9 yükselerek 19 milyar 19 milyon dolara ulaştı. AB'nin ihracattaki payı Aralık 2018'de yüzde 47,1 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 44 olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA ZİRVE ALMANYA’NIN

Almanya geçen yıl 15 milyar 435 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Bu ülkeyi 10 milyar 870 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 999 milyon dolarla Irak, 8 milyar 58 milyon dolarla ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan satışlar, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu. İthalatta ise ilk sırayı 22 milyar 454 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 18 milyar 497 milyon dolarla Çin, 17 milyar 976 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 186 milyon dolarla ABD, 8 milyar 612 milyon dolarla İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan alımlar, toplam ithalatın yüzde 38,8'ine karşılık geldi.



