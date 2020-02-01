Ekonomi Dış ticaret açığı eridi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış ticaret açığı eridi

Yaptığı yerli üretimlerle ihracatı artırıp ithalatı düşüren Türkiye’nin dış ticaret açığı yüzde 43,5 oranında düşüş göstererek, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. Geçtiğimiz yıl 55 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşen açığın düşüşüyle birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,3’den yüzde 84,6'ya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aralık 2019'da imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,6 olarak hesaplandı.
Aralık 2019'da imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,6 olarak hesaplandı.

Türkiye 2019 yılında ihracatta önemli başarılara imza atarken, ithalatını da aynı ölçüde düşürmeye yönelik adımlar attı. Türkiye'nin ihracatı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 84,6'ya çıktı.

YÜKSELİŞ ARALIK AYINA DA YANSIDI

İhracat, 2019 yılı aralık ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,5 oldu. Genel Ticaret Sistemi'ne göre ise ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9 oldu.

AB’NİN PAYI AZALIYOR

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 6 milyar 470 milyon dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi, en fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı. Geçen yılın aralık ayında ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolara, ithalat yüzde 14,9 yükselerek 19 milyar 19 milyon dolara ulaştı. AB'nin ihracattaki payı Aralık 2018'de yüzde 47,1 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 44 olarak kayıtlara geçti.

İHRACATTA ZİRVE ALMANYA’NIN

  • Almanya geçen yıl 15 milyar 435 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Bu ülkeyi 10 milyar 870 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 999 milyon dolarla Irak, 8 milyar 58 milyon dolarla ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan satışlar, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu. İthalatta ise ilk sırayı 22 milyar 454 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 18 milyar 497 milyon dolarla Çin, 17 milyar 976 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 186 milyon dolarla ABD, 8 milyar 612 milyon dolarla İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan alımlar, toplam ithalatın yüzde 38,8'ine karşılık geldi.


Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle tamamladı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle tamamladı
Elazığda deprem

Elazığ'da deprem

​Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ​
İngiltere ABye veda etti

İngiltere AB'ye veda etti

​İngiltere 47 yılın ardından resmen Avrupa Birliği'nden ayrıldı.
Koca Yusuf Vuhanda

Koca Yusuf Vuhan'da

​34'ü Türk toplam 49 kişi Türkiye'ye getirilecek.
ABD kapıları kapattı

ABD kapıları kapattı

Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarını ülkeye giremeyecek.
CHP'li Başkan sahte <br>plakayla yakalandı

CHP'li Başkan sahte
plakayla yakalandı

​Araç gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.
Koronavirüs'ten <br>korunmanın yedi yolu

Koronavirüs'ten
korunmanın yedi yolu

​Cerrahpaşa Fakültesi rapor yayımladı.
Ahlaksız kadına <br>suç duyurusu

Ahlaksız kadına
suç duyurusu

​İBB Genel Sekreter Yardımcısı kadın işçilere hakaret etmişti.
Çavuşoğlu'ndan <br>telefon diplomasisi

Çavuşoğlu'ndan
telefon diplomasisi

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
35 milyon kişi <br>açlıkla karşı karşıya

35 milyon kişi
açlıkla karşı karşıya

​5 yaş altındaki her bin çocuktan 129'u ölüyor.
Çin'den gelen <br>11 bin kişi tarandı

Çin'den gelen
11 bin kişi tarandı

​Sağlık Bakanı Koca, sonuçları açıkladı.
Aşı için tarihi verildi

Aşı için tarihi verildi

Bilim insanlarından önemli koronavirüs açıklaması.
Ordu'da <br>büyük panik

Ordu'da
büyük panik

Doğal gaz hattındaki yangın 1,5 saatte söndürüldü.
ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

Meclis'ten geçti Ege'deki limanlar ABD'ye üs oluyor.
Fayların kırılma zamanı geçti

Fayların kırılma zamanı geçti

​Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirler etkilenecek.
"Yarın kem gözlerin <br>Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

"Yarın kem gözlerin
Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü işgal planına tepki gösterdi.
Magandaya<br>zorla getirme kararı

Magandaya
zorla getirme kararı

​Bakırköy'de insanların üzerine aracını sürmüştü.
Irkçı akımlarla<br>mücadele edeceğiz

Irkçı akımlarla
mücadele edeceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.